«كاربوني بنك»: التمويل الأخضر ضرورة لبناء اقتصاد مستدام

شهدت المفاوضات والنقاشات خلال مؤتمر «كوب 28»، بشأن بناء اقتصاد أخضر مستدام قادر على الصمود في وجه التحديات والتغيرات المناخية والبيئية المختلفة، تردد العديد من المفاهيم المتعلقة بإعادة توجيه التمويل نحو المنتجات الصديقة للبيئة، بما يعزز تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومنها «التمويل الأخضر».

ويعرف التمويل الأخضر بتمويل المشروعات التي تسهم في تخفيض الانبعاثات الكربونية، والاستخدام الأمثل للموارد البيئية، والتخفيف من آثار التغيرات المناخية من خلال توجيه المصارف ومؤسسات التمويل نحو الإقراض الأكثر مراعاة للبيئة.

وقال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«كاربوني بنك»، ومحاضر العمل المناخي وأسواق الكربون في الجامعة الأميركية بالقاهرة، الدكتور أمير جرجس، إن مصطلح التمويل الأخضر هو ربط الاستثمار بالعناصر المرتبطة بالحفاظ على البيئة، وتقديم الدعم اللازم لها، لافتاً إلى أنه أصبح ضرورة حتمية في ظل تداعيات التغير المناخي.

وأكد في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، على هامش مشاركته في اجتماعات «كوب 28»، ضرورة استفادة العاملين في المجالات المختلفة، مثل الزراعة والسياحة البيئية والصناعة، وغيرها، من التمويل الأخضر لتعم الفائدة على الأنشطة المتعلقة بالحفاظ على البيئة.

وأوضح أن «كاربوني بنك» هي شركة تقوم بدور الوسيط بين مؤسسات التمويل الدولية والشركات الناشئة في مصر، وتعمل على تقديم القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الشركات الناشئة في مصر، لمساعدتهم على التحول الأخضر في أنشطتهم للحفاظ على البيئة. وذكر أنه في إطار جهود الشركة، تم تخصيص مليوني دولار لتمويل جهود الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، وتدريب الغواصين للحفاظ على المكونات البحرية هناك، إضافة إلى مشروعات أخرى متعلقة بالسياحة البيئية في منطقة واحة سيوة، وغيرها.