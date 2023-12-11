رحلة مع «عجائب الرياح».. على بساط الفنون والحلول

أكدت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، أن «من واجبنا جميعاً أن نعمل على بناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، إذ بات التصدي لظاهرة التغير المناخي ضرورة ملحة اليوم أكثر من أي وقت مضى».

وأضافت على هامش افتتاحها المعرض التفاعلي «عجائب الرياح»، في المنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف (كوب 28)، «آمل أن يشجع هذا المعرض الجميع، لاسيما الشباب، على التفكير والمشاركة والتعاون معاً على إيجاد حلول مبتكرة لأزمة المناخ».

وافتتحت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، والرئيس التنفيذي لشركة «جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا» سكوت سترازيك، معرض «عجائب الرياح: تعزيز الجهود لمضاعفة قدرات الطاقة المتجددة 3 مرات بحلول عام 2030»، الذي استلهمت الشركة فكرته من الدعوة العالمية لمضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة؛ ويتضمن أعمالاً فنية فريدة من أنحاء العالم، وعروضاً تعليمية حول الطاقة المتجددة، ومعلومات عن العديد من حلول الاستدامة المتقدمة، إضافة إلى تجربة واقع افتراضي غامرة تنقل الزائر إلى أعالي البحار ليشعر بقوة الرياح البحرية.

كما يتيح المعرض للزوّار فرصة مشاركة أفكارهم وآرائهم حول كيفية مضاعفة إنتاج الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030.

من جانبه، قال سكوت سترازيك «يهدف (عجائب الرياح) إلى جذب اهتمام زوّار المؤتمر العالمي، وإلهامهم من خلال عرض أحدث الابتكارات في مجال تقنيات الرياح؛ خصوصاً أن طاقة الرياح تعد جزءاً مهماً من مزيج الطاقة في رحلتنا نحو تحقيق الحياد المناخي، وتلتزم شركتنا باستثمار المزيد للمضي قدماً في تطوير هذا القطاع».

واستلهمت حملة مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة ثلاث مرات بحلول عام 2030 - والتي يقودها التحالف العالمي لمصادر الطاقة المتجددة ومقره بلجيكا - من تقرير توقعات تحولات الطاقة العالمية 2023 الصادر عن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة. وتُعد هذه المبادرة بمثابة دعوة للعمل من الشركات والمنظمات في جميع أنحاء العالم، وتدعو إلى مضاعفة قدرات الطاقة المتجددة العالمية بمعدل ثلاث مرات إلى ما لا يقل عن 11 ألف غيغاواط بحلول 2030، ومضاعفة معدلات تحسين كفاءة الطاقة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية.

ومن أبرز المعروضات في «عجائب الرياح» عمل فريد من نوعه يقدمه ثمانية فنانين من دول مختلفة حول العالم؛ ومرتبط بموضوعات مؤتمر الأطراف (كوب 28) المتمثلة في التنوّع، والطاقة، والغذاء، والصحة، والطبيعة، والتجارة، والنقل، والمياه، إضافة إلى الإنسانية المشتركة والطاقة اللازمة للمضي قدماً في تطوير هذه القطاعات جميعها.

حلول للمستقبل

يتضمن المعرض حلول طاقة الرياح الرائدة على مستوى القطاع، وتتضمن: شفرة توربينات الرياح القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100% في مشروع «زيبرا»، إذ تم صنع شفرة «زيبرا» من الراتنج والزجاج عالي الأداء، ويمكن إعادة تدوير هذه الشفرة عن طريق تكسير الراتنج ومن ثم فصل الألياف الزجاجية.

أما توربينات الرياح البحرية Haliade-Xـ فهي أول توربينات رياح بحرية معتمدة بقدرة 14.7 ميغاواط، وتهدف إلى توفير طاقة الرياح البحرية بتكلفة تنافسية. ويمكن لدورة واحدة من شفرات هذه التوربينات أن تزوّد منزلاً كاملاً في المملكة المتحدة بالكهرباء ليومين، وتوفير ما يصل إلى 53 ألف طن متري من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً.