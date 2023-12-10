واعد إماراتي يبتكر «مستر كوب»: حلمي أن أصبح عالماً يخدم البشرية

بإنسان آلي يحمل اسماً لافتاً، اجتذب الطفل مساعد الخزيمي، الأنظار أمام «قبة الوصل» في مدينة إكسبو دبي، بحضوره في المنطقة الخضراء في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28)، أثناء قيادته لـ«روبوت» صغير من صناعته بمهارة كبيرة.

وقال مساعد (10 سنوات ويدرس في الصف الرابع)، الذي شدد على أن طموحاته ليست لها حدود، ويحلم بأن يكون عالماً في المستقبل لكي يخدم البشرية، إنه «استعد لحضور المؤتمر العالمي منذ فترة طويلة بتصميم الروبوت، الذي أطلق عليه (مستر كوب)»، مشيراً إلى أنه من عشاق التكنولوجيا والأدوات المتطوّرة، التي في الوقت نفسه تتناسب مع الحفاظ على البيئة من أجل مستقبل أفضل للإنسان.

وأوضح المبتكر الصغير، لـ«الإمارات اليوم»، أن «هدفه من تصميم (مستر كوب) هو جذب الأطفال الذين في سن مقاربة له لفكرة صناعة الروبوت والأشياء الجميلة، والأهم أن تكون المكونات من المعاد تدويرها، ما يجذبهم لحب ومعرفة أهمية الاستدامة والحفاظ على البيئة».

وأضاف: «قمت بتصنيع الروبوت من صناديق معاد تدويرها، بينما أتمنى أن يكون (مستر كوب) ضمن الشخصيات المعبّرة عن هذا الحدث العالمي الكبير الذي تستضيفه دولتي الحبيبة».

ولفت إلى أنها «ليست المرة الأولى التي يصمم فيها إنساناً آلياً، إذ صنعت العديد من الروبوتات بعدما تعلمت الأساسيات خلال الفترة الماضية، ووصلت إلى درجة كبيرة تتناسب مع عمري في كيفية تصميمها وصناعتها».

وكشف مساعد عن أنه يمتلك العديد من الاختراعات التي تخدم البيئة.

وشدد ابن العاشرة من العمر على أن آماله كبيرة في عالم التكنولوجيا والروبوتات، مؤكداً: «طموحاتي ليست لها حدود، وأتمنى أن أطوّر من نفسي بشكل أكبر في مجال صناعة الروبوتات، أما هدفي الأكبر فهو أن أجمع بين الطب والعلوم، لكي أصبح عالماً يخدم البشرية في المستقبل».

لدي اختراعات أخرى

عن أبرز مبتكراته، قال الطفل مساعد الخزيمي: «إن لدي ابتكاراً يحافظ على المياه من الهدر، عن طريق تصميم ماكينة تساعد على زراعة الأرز بطريقة موفرة للمياه تماماً، خصوصاً أن الأرز يحتاج إلى مياه كثيرة حتى تكتمل مراحل زراعته، ولكن الماكينة التي اخترعتها تعمل على إعادة تدوير المياه بشكل سلس للغاية».

• 10 سنوات، عمر الطفل الإماراتي، الذي يدرس في الصف الرابع.