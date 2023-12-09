«المعجم العربي للمصطلحات البيئية» يرى النور في «كوب 28»

أطلق مركز الشباب العربي فعالية «الاستدامة في الثقافة العربية»، التي شارك فيها «مجلس شباب اللغة العربية»، خلال فعاليات مؤتمر الأطراف (كوب 28)، الذي تستضيفه دولة الإمارات حتى 12 الجاري.

وحضر الفعالية كل من وزيرة تنمية المجتمع نائب رئيس مركز الشباب العربي، شمّا المزروعي، والمدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة بأبوظبي فيصل الحمّادي.

وبدأت الفعالية بمقطع مصوّر أظهر الجذور التاريخية القديمة للاستدامة البيئية في الثقافة العربية، وصولاً إلى يومنا الحاضر الذي يشهد اهتماماً كبيراً في دول عربية عدة، في مقدمتها دولة الإمارات، التي أطلقت العديد من المشاريع المُستدامة والطاقة البديلة.

وتضمنت الفعالية حلقة نقاشية شبابية، قدمها أعضاء من المجلس، تحدثوا فيها عن سبب استدامة الثقافة العربية التي استمرّت لآلاف السنين، وعن أهميّة الروابط العائلية التي تتميز الثقافة العربيَّة بالحفاظ عليها، والتي جعلت من الأسرة البذرة الأولى للمجتمع العربي بتنوّعه الجغرافي والديموغرافي.

وناقش الشباب العلاقة بين التنوع الحيوي والتنوع اللغوي، واللغات المعرضة لخطر الانقراض التي يسجِّلها «أطلس اليونسكو» للغات المهددة بالاندثار، كما ناقشوا مفهوم المرونة اللغوية، وتأثير تغيُّر المناخ في اللهجات.

واختُتِمت الفعالية بإطلاق «المعجم العربي للمصطلحات البيئية»، الذي جاء ثمرة للتعاون بين مجلس شباب اللغة العربية وهيئة البيئة بأبوظبي ومركز أبوظبي للغة العربية. يهدف المعجم إلى تقديم مرجع سليم علمياً ولغوياً للمصطلحات التي تتعلَّق بالبيئة باللغة الإنجليزية، وما يقابلها في اللغة العربيَّة. واعتمد الفصل الأول منه «مصطلحات الجودة البيئية»، على أن يستمر العمل لإكمال بقية الفصول.