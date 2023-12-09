رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي: «كوب 28» فرصة تاريخية

أكد رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، داني سيبرايت، أن مؤتمر الأطراف للمناخ «كوب 28» يشكل فرصة تاريخية للدول لكبح جماح تغير المناخ بشكل أفضل من خلال أدوات مثل التمويل والتكنولوجيا وبناء القدرات.

وقال في تصريحات على هامش المؤتمر، إن العالم يمر بلحظة حركة، ويجب التعامل بشكل سريع مع العوامل المسببة لتغير المناخ وإلا ستكون هناك عواقب وخيمة على البشرية.

وأضاف داني أن النسخة الحالية من مؤتمر الأطراف تعد فريدة من نوعها، لاسيما أن دولة الإمارات تطلب من المشاركين تقديم خطط ملموسة حول كيفية تنفيذ مبادرات الاستدامة، حيث نجحت في جمع المشاركين على طاولة المفاوضات لوضع خطة قابلة للتنفيذ لوقف ارتفاع درجة حرارة الكوكب.

وأشار إلى أن دولة الإمارات من خلال رئاستها للمؤتمر، تسعى لترك بصمتها من خلال ضمان أن يكون مؤتمر الأطراف «كوب 28» مؤثراً على جميع الجبهات، بما في ذلك التخفيف والتكيف، والتمويل، والخسائر، والأضرار.

وذكر أنه خلال نسخة هذا العام من المؤتمر ستتفاوض الدول الأعضاء أثناء مواجهة أول تقييم عالمي لها لبحث التقدم الذي أحرزته البلدان نحو اتفاق باريس حتى تتمكن من تكييف خطط عملها المقبلة بشأن المناخ، التي من المقرر أن توضع في عام 2028.

ولفت رئيس مجلس الأعمال الأميركي الإماراتي، إلى أن الموضوعات التي حددتها دولة الإمارات لقمّة هذا العام توضح مدى إدراكها لهذه الديناميكيات، وعزمها على اتخاذ الإجراءات اللازمة، حيث تعمل هذه الموضوعات على تسريع تحول الطاقة، وإصلاح تمويل المناخ، والحفاظ على الطبيعة والحياة وسبل العيش، وإدراج مناقشات جديدة في المحادثات حول المناخ.

وأشاد داني بأداء وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات بشكل لا يصدق، لإنشاء العديد من البرامج لمساعدة الدولة في تحقيق أهدافها المناخية، مشيداً في الوقت ذاته بالمبادرات المتعلقة بتعزيز الأمن الغذائي ومنع هدر الغذاء.