لشحن طاقة أجيال المستقبل.. طوابير المدارس تعود إلى «إكسبو دبي»

بعد النجاح الكبير الذي حققه «إكسبو 2020»، تواصل مدينة إكسبو دبي مهمتها الجديدة في إلهام أجيال المستقبل من الطلبة والمبتكرين وصُنّاع التغيير مع رحلات جديدة وملهمة وغنية بورش عمل ودروس لا تُنسى، ضمن مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب 28).

ومن خلال ملء استمارة بسيطة تابعة لموقع «إكسبو دبي»، اغتنمت المدارس الفرصة لعمل رحلات مدرسية مليئة بالاستكشاف والمغامرة للتعرف إلى مفاهيم إدراكية جديدة عن قمة المناخ، التي تستضيفها المدينة، والتي تعج بالحركة والنشاط لزوّارها من كل دول العالم، إضافة إلى مزيج الألوان المختلفة الذي يطغي «الأخضر» عليه.

وخصصت «إكسبو» برامج مدرسية لتواكب الحدث الاستثنائي «كوب 28»، وهي: ورش «اشحن طاقتك»، وصافي زيرو كربون، وعرض تيرا للعلوم والغوص للعثور على الكنز، ومن خلال تلك الورش والأنشطة المختلفة يمكن للمدارس في أنحاء الإمارات تخطيط الرحلة بناءً على الوقت ونوع المحتوى الذي يبحثون عنه.

وحرصت مجمعات زايد التعليمية من الصباح الباكر على عمل جولات متنوّعة للأطفال في صفوف منتظمة، مع التأكيد على تعريفهم بمعاني تخص البيئة والاستدامة والمناخ، إضافة إلى التقاط الصور التذكارية مع الشخصيات المعنية بالمناخ، التي تزور المدينة بالتزامن مع انعقاد قمة المناخ. وقال المشرف العام على طلاب مدرسة «دبي إنترناشيونال أكاديمي»، رضا عشماوي: «تحرص البيئة التعليمية في دولة الإمارات على الاهتمام المستمر بتوسيع مدارك الطلبة بأهمية البيئة ومفاهيم الاستدامة، من خلال التقليل من استخدام الأوراق، وعدم استخدام العبوات البلاستكية في المدرسة، مع تشجيع استخدام المواد المعاد تدويرها»، مشيراً إلى إنشاء نادي البيئة بالمدرسة، من أجل دعم مشروعات مبتكرة وأنشطة تعليمية متنوّعة تحافظ على البيئة.

من جهتها، قالت مشرفة الرحلة المدرسية لمدرسة الطويلة في أبوظبي، إيناس سمير، إن «المدرسة لديها مبادرات ومشروعات عدة، تحت عنوان الاستدامة، والزراعة بالتنقيط، والطاقة الجديدة»، موضحة أن «الرحلة المدرسية إلى (إكسبو دبي) جاءت تزامناً مع قمة المناخ، وهي الفرصة المناسبة والملهمة للطلاب من أجل التعرف عن قرب إلى هذه المصطلحات، وأيضاً الاحتكاك بواقع العمل المناخي».

رضا عشماوي:

• البيئة التعليمية الإماراتية حريصة على توسيع مدارك الطلبة بأهمية البيئة.

إيناس سمير:

• (كوب 28) فرصة ملهمة للطلبة للتعرف والاحتكاك بواقع العمل المناخي.

عودة إلى المتعة

قالت مشرفة الطلاب في مدرسة Citizens school في دبي، أبيجيل موراتوريا، إن «الطلاب يستمتعون برحلتهم الثقافية إلى «مدينة إكسبو دبي» للمرة الثالثة، من أجل ربطهم بمشروعات الاستدامة والزراعة والتوعية بأهمية الحفاظ على المجتمعات والبيئة»، وأضافت أن «هناك ورشاً وأنشطة عدة، منها زيارة بعض الأجنحة المحلية والدولية، إضافة إلى استخدام أغذية صحية، والبُعد عن استخدام البلاستيك».