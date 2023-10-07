76 مستفيداً من معرض توظيف «اجتماعية الشارقة»

يستهدف معرض التوظيف الخامس الذي تنظمه دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، 76 مستفيداً من ذوي الدخل المحدود ضمن قائمة المسجلين لديها، حيث يُمهِّد المعرض لهم الطريق لتقديم سيرهم الذاتية وإجراء المقابلات للوظائف المتاحة.

ويوفر المعرض الذي تشارك فيه سبع شركات ومؤسسات من القطاع الخاص من الشارقة ودبي والفجيرة ، فرص عمل للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية التابعين للضمان الاجتماعي في الدائرة.

وأشارت مديرة برنامج الدعم المهني بدائرة الخدمات الاجتماعية، آمنة الحمادي، إلى أهمية هذا المعرض الذي يأتي ضمن برنامج «فرصة»، حيث يستهدف المعرض 76 مستفيداً من ذوي الدخل المحدود ضمن قائمة المسجلين، إذ يُمهِّد لهم هذا المعرض الطريق لإجراء المقابلات وتقديم سيرهم الذاتية للتقدم للوظائف المتاحة.

ويسعى البرنامج إلى تعزيز المهارات والخبرات والقدرات المستدامة للمنتسبين إلى البرنامج والتي تؤهلهم لتطوير مهاراتهم وتمكنهم من أن يكونوا أفراداً فاعلين بالمجتمع، وبما يكفل لهم تحقيق العيش الكريم.