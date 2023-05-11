"ملتقى بوليتكنك أبوظبي والشركاء للتوظيف" يستقطب 31 جهة عمل

انطلقت اليوم فعاليات الدورة الثانية من "ملتقى بوليتكنك أبوظبي والشركاء للتوظيف 2023" بمشاركة 31 مؤسسة وجهة عمل لاستقطاب طلبة وخريجي بوليتكنك أبوظبي التابع لـ"أبوظبي التقني" في دورات تدريبية متخصصة تنتهي بالتوظيف بعد التخرج.

ودشن سعادة الدكتور مبارك سعيد الشامسي مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني الملتقى في مجمع التكنولوجيا التطبيقية بمدينة محمد بن زايد بأبوظبي، بحضور الدكتور أحمد عبدالمنان العور مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية التابع لـ"أبوظبي التقني"، والدكتور عبدالرحمن جاسم الحمادي مدير عام معهد أبوظبي للتعليم والتدريب المهني، والدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي، والمهندس علي محمد المرزوقي رئيس مهارات الإمارات، والمهندس فهر السويدي مدير الفعاليات والاتصال في "أبوظبي التقني"، والدكتور عبدالرحمن محمد العلي مدير إدارة الشراكات والخدمات الطلابية في معهد التكنولوجيا التطبيقية ونخبة من المسؤولين.

وقال الدكتور مبارك الشامسي إن هذا الملتقى يأتي في إطار إستراتيجية "أبوظبي التقني" لبناء وصناعة الكفاءات الوطنية في كافة التخصصات الصناعية والهندسية، والقادرة على تلبية متطلبات التقدم الصناعي للدولة، لافتا إلى أن الملتقى يعكس مدى تنوع الشراكات الإستراتيجية المهمة التي يمتلكها "أبوظبي التقني"- وكافة المؤسسات التابعة له ومنها "بوليتكنك أبوظبي" مع مؤسسات حكومية ودولية متخصصة في الطيران، والبترول، والطاقة النووية، وكافة المجالات الهندسية، حيث تقدم هذه المؤسسات؛ التدريب المتخصص وكذلك التوظيف المناسب للمواطنين في تخصصات صناعية هامة تلبي متطلبات المستقبل والوظائف الجديدة.

وحرص سعادة مدير عام مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني على التعرف من مسؤولي المؤسسات المشاركة على عروضهم التدريبية والوظيفية الجديدة لخريجي وطلبة بوليتكنك أبوظبي، كما تفقد معرض المشروعات الطلابية المصاحب للملتقى، مؤكداً أهمية هذه المشروعات في طرح حلول عملية جديدة في قطاعات مهمة.

وقال الدكتور أحمد العور إن من الأهداف الرئيسية لهذا الملتقى؛ الذي استمرت فعالياته لمدة يوم واحد؛ تأطير وتنظيم العمل المؤسسي في توفير فرص العمل والتدريب لطلبة بوليتكنك أبوظبي وتوطيد الشراكات مع القطاع الصناعي لتبادل الخبرات وتوفير البيئة الحاضنة للبرامج الأكاديمية التي تعرضها بوليتكنك وموائمة مخرجات هذه البرامج مع متطلبات المؤسسات الصناعية المتخصصة وسوق العمل بشكل عام.

ونوه الدكتور علي هلال النقبي مدير بوليتكنك أبوظبي إلى أن المؤسسات التي شاركت في الملتقى حرصت خلال الحلقات النقاشية على استقطاب طلبة البوليتكنك البالغ عددهم 1396 في كافة التخصصات، واستعرضت فرص العمل التي تنتظر خريجي البوليتكنك، بجانب الاتجاهات والتحديات التي تواجه الخريجين الجدد في سوق العمل بالدولة، مع تقديم نماذج وطنية أثبتت نجاحها بجدارة .

وأكد أن بوليتكنك أبوظبي يفتخر دائما بخريجيه الذين يتمتعون بمهارات عالية يحققون من خلالها تأثيرًا كبيرًا في مختلف الصناعات، حيث يتميز بوليتكنك أبوظبي بشهاداته المعتمدة دوليا ومحلياً بجانب التعليم العملي والمختبرات المتطورة والآلات الحديثة المتوافقة مع متطلبات الشركات الصناعية والأكاديميات والتدريب الجامعي على حد سواء.

وأوضح أن بوليتكنك أبوظبي يمنح درجة البكالوريوس التطبيقي في تكنولوجيا هندسة النظم الكهروميكانيكية، وتكنولوجيا هندسة أمن المعلومات، وتكنولوجيا هندسة البترول، وإدارة صيانة الطائرات، وبكالوريوس العلوم في الأرصاد الجوية، والدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة الطاقة المتقدمة، والدبلوم العالي في تكنولوجيا هندسة الطائرات، والدبلوم العالي في تكنولوجيا صيانة الطائرات، كما يضم ثمانية مختبرات ومشاغل لصيانة الطائرات وخمس طائرات للتدريب.

وقال الدكتور مفيد بطارسة رئيس دائرة الدعم الأكاديمي مدير الشؤون الطلابية بالإنابة في بوليتكنك أبوظبي ، إن الملتقى منح طلبة المدارس وأولياء أمورهم الفرصة للتعرف على المميزات العديدة التي يتمتع بها البوليتكنك ومنها دائرة الدعم الأكاديمي التي تضم مجموعة كبيرة من الخبرات والامكانات التي توفر الأسس المتينة للمهارات العلمية والحياتية للتميز والنجاح الدراسي والمهني، بجانب المختبرات عالية التخصص والجودة.