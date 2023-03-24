«نافس» تحدد آلية حساب الدعم الإضافي على رواتب المواطنين

أفادت منصة مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) بأن برنامج دعم الرواتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص بجميع وظائفهم وتخصّصاتهم ومؤهّلاتهم الدراسية، يقدّم دعماً مالياً بمبالغ تحدّد حسب أهليتهم، موضحاً أن هناك آلية يمكن من خلالها حساب الدعم الإضافي على الراتب للمواطنين العاملين في القطاع الخاص، ممن يستفيدون من مبادرات «نافس».

وذكرت المنصة الإلكترونية، أن هناك فئتين لرواتب الكوادر المواطنة المستفيدة من برنامج الدعم الإضافي، الأولى الذين يتقاضون راتب 20 ألف درهم كحد أقصى، والثانية 30 ألف درهم كحد أقصى، مشيرة إلى أنه يجب ألا يتجاوز الدعم 7000 درهم لحاملي شهادة البكالوريوس، و6000 لحاملي الدبلوم، و5000 لحاملي الثانوية العامة فما دون.

وأفادت المنصة بأنه على سبيل المثال في حال كان المواطن جامعياً وراتبه 15000 درهم، فإن راتبه الإضافي سيكون 5000 درهم، ليصل إجمالي ما يتقاضاه إلى 20 ألف درهم (الحد الأقصى الأول)، بينما إذا كان راتبه هو 21 ألف درهم، ويحمل شهادة دبلوم، فإن راتبه الإضافي سيكون 3000 درهم، لافتة إلى أن الحد الأدنى للدعم المقدم 1000 درهم.