7 نصائح لـ «نجاح زيارة» معارض التوظيف

أعد منظمو معرض توظيف 2022، المقرر إقامته منتصف الشهر الجاري في أبوظبي، سبع نصائح مهمة تضمن للمواطنين المشاركين في أي معارض للتوظيف مشاركة ناجحة ومرضية، أولها «التسجيل المبكّر»، كونه يمنح المشارك مزيداً من الوقت للتحضير بشكل جيد والاطلاع على كامل المعلومات المهمة، والثانية «تحضير عدة نسخ من السيرة الذاتية الجاذبة»، والثالثة «الحرص على الظهور بإطلالة احترافية ولائقة»، بما يضمن ترك انطباع جيد عند جهات التوظيف.

وتشمل قائمة النصائح كذلك «تسجيل مواعيد المحاضرات مسبقاً، والتعرف على الشركات المشاركة مسبقاً، والحرص على زيارة المواقع الإلكترونية للشركات المشاركة التي تحظى باهتمام المشترك، بالإضافة إلى تحضير مجموعة من الأسئلة الملائمة لطرحها على أكبر عدد ممكن من الشركات وجهات التوظيف المشاركة في المعرض، وأخيراً، التدرّب على الخطاب التقديمي».