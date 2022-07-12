7 ساعات الحدّ الأقصى لدوام الطلبة

المصدر: إعداد: أشرف جمال

حذّرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، جهات العمل التي تتعاقد مع الطلبة للعمل والتدريب خلال فترات الإجازة الصيفية، من إبقاء الطالب الحدث في مكان العمل أو التدريب أكثر من سبع ساعات متصلة، مشددة على ضرورة ألّا يتم تكليف الطالب الحدث العمل ساعات إضافية، مهما كانت الأحوال.

وذكرت الوزارة، في سلسلة منشورات توعية أطلقتها على صفحاتها الرسمية بمنصات التواصل الاجتماعي، أنه لا يجوز إبقاء الطالب في محل العمل بعد المواعيد المقررة له، كما لا يجوز تدريبه أو تشغيله في أيام الراحة، لافتة إلى ضرورة تدريب الطالب الحدث على كيفية استخدام وسائل السلامة والصحة المهنية، وأن يراقب قيامهم بتطبيقها، ويؤمن استفادتهم من تلك الوسائل، وتوفير بيئة العمل أو التدريب التي يتم توفيرها لجميع العمال، مع مراعاة ظروف الحدث.

ودعت الوزارة جهات العمل إلى إبلاغ من له الولاية أو الوصاية على الطالب الحدث بأي مرض أو غياب أو تصـرف يقوم به الحدث خلال أوقات العمل أو التدريب، ويتطلب معرفته به.

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