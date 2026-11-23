قضت محكمة أبوطبي التجارية - ابتدائي برفض نظر دعوى أقامها رجل لاسترداد 62 ألف درهم من شركة تأجير عقارات ومديرها، بعد تعذر انتفاعه بالشقة المتعاقد على استئجارها، مؤكدة أن الفصل في النزاع يندرج ضمن اختصاص لجان فض المنازعات الإيجارية، باعتباره ناشئاً عن علاقة إيجارية، حتى لو استندت المطالبة إلى استرداد المبالغ والإثراء بلا سبب.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد شركة تأجير عقارات ومديرها، طالب فيها بإلزامهما بردّ مبلغ 62 ألف درهم، وأن يؤديا له 10 آلاف درهم تعويضاً، مع الفائدة القانونية وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى إنه تعاقد مع المدعى عليها الأولى لاستئجار شقة، وسدد مبلغ المطالبة، إلا أنه لم يتمكن من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن المدعى عليها الأولى لا تمتلك العين محل التعاقد، بما تنتفي معه أحقيتها في الاحتفاظ بالمبلغ، وأن المدعى عليه الثاني تسلم تلك المبالغ بصفته مديراً للمدعى عليها الأولى، بينما دفعت المدعى عليها الأولى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً في نظر الدعوى، تأسيساً على أن النزاع ناشئ عن عقد إيجار، وأن الاختصاص في نظره ينعقد للجان فض المنازعات الإيجارية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الرابطة القانونية التي نشأت عنها المنازعة المطروحة، هي علاقة إيجارية تخضع لأحكام القانون رقم (20) لسنة 2006 المشار إليه، ولا يغير من ذلك أن المدعي أسس طلبه على أحكام استرداد غير المستحق والإثراء بلا سبب، ذلك أن المحكمة لا تتقيد بالأساس القانوني الذي يختاره الخصم لدعواه متى كشفت الوقائع والمستندات عن حقيقة الرابطة القانونية، ومصدر الحق المدعى به.

وأوضحت المحكمة أن المبالغ المطالب باستردادها دُفعت بمناسبة عقد الإيجار، وكان تحديد مدى أحقية المدعي في استردادها يتوقف على بحث ذلك العقد، وما رتبه من حقوق والتزامات، ومدى تنفيذ طرفيه لالتزاماتهما، والأثر المترتب على ما يدعيه المدعي من عدم تمكينه من الانتفاع بالعين، لافتة إلى أن المنازعة تظل ناشئة عن العلاقة الإيجارية، ولا تتحول إلى دعوى مستقلة عن مصدرها العقدي بمجرد إسباغ وصف استرداد غير المستحق أو الإثراء بلا سبب عليها.

وأفادت بأن استناد المدعي إلى أن المدعى عليها الأولى لا تمتلك العين محل التعاقد، لا يُخرج النزاع عن طبيعته الإيجارية، إذ يتعلق هذا القول بصفة المؤجر ومدى نفاذ التزاماته الناشئة عن عقد الإيجار وأثر عدم تنفيذها، وهي جميعاً مسائل تدخل في صميم المنازعة الإيجارية. ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في صحتها موضوعاً، بعد أن تبين لها انحسار اختصاصها النوعي عن أصل النزاع.

وأكدت المحكمة أن اختصام المدعى عليه الثاني بشخصه، لا يغير من الرابطة القانونية التي نشأت عنها المنازعة، إذ إن الوقائع التي أسس عليها المدعي مطالبته في مواجهته، مردها إلى عقد الإيجار ذاته والمبالغ المسددة بمناسبته، ولم يُقم المدعي دعواه قبله على رابطة قانونية مستقلة، ومن ثم فإن تعدد الخصوم لا يغير من طبيعة النزاع ولا ينشئ للمحكمة اختصاصاً نوعياً غير قائم، وحكمت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً في نظر الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات القضائية.

• المحكمة أوضحت أن المبالغ المُطالب باستردادها دُفعت بمناسبة عقد الإيجار.