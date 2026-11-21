بدلاً من استقدام عاملة مساعدة عبر المكاتب والقنوات الرسمية، لجأت امرأة عربية إلى صديقتها لاستعارة عاملة لديها، رغم إدراكها أن هذا السلوك مخالف للقانون.

وذكرت النيابة العامة في دبي، في زاوية «جريمة وعبرة» للتوعية القانونية، أن ربة المنزل استقبلت العاملة بحفاوة، وعرّفتها إلى أسرتها الصغيرة، وتركتها تتولى أمور المنزل دون شروط أو قيود أو رقابة.

وعقب عودتها من العمل، فوجئت بالمنزل في حالة فوضى.

وحين تفقدت الغرف بحثاً عن العاملة، لم تجد لها أثراً، لكنها اكتشفت عند دخول غرفة النوم اختفاء كل مجوهراتها الثمينة.

وترددت في الإبلاغ عن السرقة خشية وقوعها تحت طائلة القانون لتشغيل العاملة على غير كفالتها، لكنها أبلغت في نهاية الأمر، واتُّخذت الإجراءات القانونية.

وأكدت النيابة العامة أن الحلول البديلة ومساعدة الآخرين لا تبرران تحت أي ظرف خرق اللوائح والقوانين التي حددتها الجهات المعنية بالدولة، إذ وُضعت صوناً للحقوق وحماية للأفراد.