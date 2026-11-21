قضت محكمة الجنح في دبي بحبس متهمين من جنسية آسيوية شهراً لكل منهما، وتغريمهما بالتضامن 65 ألفاً و200 درهم، وإبعادهما عن الدولة، بعد إدانتهما باستخدام بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة، أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو بياناتها ومعلوماتها، من دون تصريح، بقصد الحصول للنفس أو للغير على أموال أو ممتلكات مملوكة للآخرين، أو الاستفادة من الخدمات المتاحة عبر تلك الوسائل، وصدر الحكم حضورياً اعتبارياً بحق المتهم الأول، وحضورياً بحق المتهم الثاني.