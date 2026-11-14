أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي بإدانة شخص آسيوي بالاعتداء على سلامة جسم الغير، بما أفضى إلى المرض أو العجز عن أداء الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً، وعاقبته بغرامة قدرها 5000 درهم أو الحبس لمدة 50 يوماً.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الشرطة بلاغاً عن اعتداء ارتكبه المتهم، فألقت القبض عليه، وأقرّ بارتكابه الجريمة في محضر الاستدلال، ثم أُحيل إلى النيابة العامة، التي أحالته بدورها إلى محكمة الجنح.

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