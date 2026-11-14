واجه شخص عربي سلسلة من الاتهامات أمام محكمة الجنايات في دبي، بعدما أُسندت إليه وقائع تتعلق بتزوير محررات ومستندات إلكترونية رسمية وغير رسمية، واستخدام مستندات مزورة، فضلاً عن الاستيلاء على أموال الغير عن طريق الشبكة المعلوماتية.

وشملت الاتهامات تزوير مستند إلكتروني غير رسمي، واستعمال محرر غير رسمي مزور مع علمه بتزويره، إلى جانب تزوير محررات غير رسمية واستخدامها، كما امتدت الاتهامات إلى تزوير مستند إلكتروني رسمي صادر عن إحدى الجهات الحكومية، واستعمال مستند إلكتروني رسمي مزور.

ولم تقتصر القضية على التلاعب بالمحررات والبيانات الإلكترونية، إذ واجه المتهم اتهاماً بالاستيلاء على مال الغير باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وبعد نظر الدعوى، قضت محكمة الجنايات في دبي حضورياً بمعاقبة المتهم بالحبس ستة أشهر، وتغريمه 150 ألف درهم عما أسند إليه، مع الأمر بمحو البيانات الإلكترونية المزورة، كما قضت بتغريمه مبلغاً إضافياً قدره 51 ألفاً و250 درهماً، وإبعاده عن الدولة.

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