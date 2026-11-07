أروقة المحاكم

أحالت النيابة العامة في دبي شخصاً، من جنسية دولة عربية، إلى محكمة الجنح بتهمة حيازة وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة «جنحة»، رغم علمه بوقوعها.

وبعد نظر الدعوى انتهت المحكمة إلى إدانته غيابياً، وعاقبته بالحبس شهراً، وغرامة 20 ألف درهم إضافة إلى إبعاده عن الدولة.

من جهته، قدم المتهم معارضة على الحكم الغيابي أمام المحكمة ذاتها، فقبلت معارضته شكلاً وموضوعاً، وقضت بإلغاء الحكم الغيابي المعارض عليه، وقضت مجدداً ببراءته مما نسب إليه، فيما لاتزال الدعوى منظورة أمام محكمة الاستئناف.

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