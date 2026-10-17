أروقة المحاكم

انتهت دعوى جزائية أمام محكمة الجنح في دبي، باتهام آسيوي بالتهديد كتابةً أو شفاهةً بإسناد أمور خادشة للشرف أو إفشائها، بانقضاء الدعوى بالتصالح، بعد أن أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة عن التهمة المسندة إليه.

يذكر أنه وفقاً للمادة 402 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات، تصل العقوبة إلى السجن المؤقت مدة لا تزيد على سبع سنوات إذا اقترن التهديد، كتابةً أو شفاهةً، بإسناد أمور خادشة بالشرف أو إفشائها، بطلب أو تكليف بأمر أو الامتناع عن فعل، أو كان مقصوداً به ذلك.