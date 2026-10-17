أحالت النيابة العامة في دبي رجلاً وامرأة من جنسية دولة عربية إلى محكمة الجنح بتهمة تعاطي مؤثرات عقلية، وقضت المحكمة بإدانتهما بعد الاطمئنان إلى أدلة الثبوت التي شملت إيجابية العينة التي تم فحصها للمتهمين اللذين تربطهما علاقة صداقة.

وتفصيلاً، وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي، عن تورط المتهمين في تعاطي مواد مخدرة، ما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبطهما والتحقق من الاشتباه، ثم القبض عليهما وإحالتهما إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لفحصهما، ومن ثم إحالتهما إلى النيابة العامة بعد التأكد من إيجابية العينة، فوجهت إليهما تهمة تعاطي المؤثرات العقلية.

وقضت محكمة الجنح غيابياً بتغريم المتهمين، 5000 درهم لكل منهما، مع منعهما لمدة سنتين من تحويل أو إيداع أموال للغير، سواء بصورة مباشرة أو بوساطة الغير، إلا بناءً على إذن يصدر من المصرف المركزي بالتنسيق مع وزارة الداخلية. من جهتهما عارضا الحكم الغيابي أمام المحكمة ذاتها التي أكدت الحكم حضورياً، فطعنا عليه أمام محكمة الاستئناف، فقبلت طعنهما شكلاً ورفضته موضوعاً.