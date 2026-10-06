«قضاء أبوظبي» يعتمد تسجيل وتجديد ترخيص 28 محامياً

اعتمدت لجنة شؤون المحامين بدائرة القضاء في أبوظبي طلبات التسجيل وتجديد القيد لـ28 محامياً، شملت تسجيل 18 محامياً جديداً بجدول المحامين المشتغلين، وتجديد قيد 10 محامين آخرين لمواصلة نشاطهم المهني، وذلك في إطار جهود الدائرة المستمرة لرفد منظومة العدالة بكفاءات وطنية مؤهلة تعزز كفاءة وفاعلية الأداء القانوني في الإمارة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة شؤون المحامين، برئاسة وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، إذ ناقشت اللجنة الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، والهادفة إلى الارتقاء بمستوى الأداء المهني وضمان أعلى معايير الجودة والكفاءة في القطاع القانوني.