مراهق يصدم سيارة مرتين ويغادر موقع الحادث

أيّدت محكمة الاستئناف في دبي حكم محكمة السير الابتدائية بتغريم شاب عربي، يبلغ 19 عاماً، 10 آلاف درهم، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة سنة، بعد إدانته بقيادة مركبته بصورة خطرة، وتعريض حياة الآخرين للخطر، إثر صدمه سيارة أخرى مرتين، في محاولة لاقتحام المسار أمام سائقها، قبل أن يغادر المكان رافضاً إعداد تقرير عن الحادث.

وتفصيلاً، أفادت تحقيقات النيابة العامة بأن الواقعة حدثت حين قاد الشاب مركبته في نطاق اختصاص مركز شرطة الراشدية، دون مراعاة لظروف الطريق وقواعد السير والمرور، وبصورة عرّضت حياة الآخرين للخطر، إذ صدم مركبة أخرى مرتين، وتسبب في إتلاف المركبتين.

من جهته، أنكر المتهم التهمة المسندة إليه خلال التحقيق معه من قبل النيابة العامة، واعتصم بإنكاره أمام المحكمة، إلا أنها خلصت إلى ثبوت الواقعة، استناداً إلى ما ورد في التحقيقات من شهادات وأدلة.

وقال المجني عليه في شهادته على الواقعة إنه توقف عند تقاطع بسبب الإشارة الضوئية الحمراء وازدحام الطريق، وشاهد مركبة المتهم قادمة من جانبه الأيسر، لتحاول الدخول أمام سيارته عنوة. وأضاف أنه حاول التحدث معه، لكنه أبقى نافذة السيارة مغلقة، وبعد لحظات أقدم على صدم مركبته من الجهة الأمامية اليسرى. وتابع أن المتهم تقدم بمركبته وصدم السيارة للمرة الثانية. وقال إن الاصطدام الثاني دفعه إلى إخراج مركبته من الطريق، وطلب إعداد تقرير عن الحادث، إلا أن المتهم رفض ذلك وغادر المكان.

ورأت المحكمة أن الأدلة لم تقتصر على أقوال المجني عليه، وإنما استخلصت منها ومن سائر أوراق الدعوى صورة متكاملة للواقعة، وانتهت إلى ثبوت خطأ المتهم المتمثل في القيادة بصورة خطرة، وعدم مراعاة الأنظمة وقواعد السير والمرور، بما عرّض حياة الآخرين للخطر، وأدى إلى إتلاف المركبتين. وأشارت المحكمة إلى أن المتهم أنكر الاتهام، إلا أن إنكاره لم ينل من الأدلة التي اطمأنت إليها، وأكدت وقوع الاصطدام مرتين، والظروف التي أحاطت به. وبعد نظر ظروف الواقعة والمتهم، أخذت المحكمة في حقه بقسط من الرأفة وفقاً لما أجازه القانون، وقضت حضورياً بتغريمه 10 آلاف درهم، ووقف العمل برخصة قيادته لمدة سنة.

من جهته، طعن المتهم على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف، نافياً ارتكاب التهمة الموجهة إليه. وقبلت المحكمة طعنه شكلاً ورفضته موضوعاً، مؤيدة الحكم الابتدائي الصادر بحقه.