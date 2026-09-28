3 مراهقين يحطمون باب منزل بالحجارة

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام ثلاثة مراهقين بالتضامن بدفع 10 آلاف درهم تعويضاً، بعد إدانتهم جزائياً بإتلاف باب منزل بالحجارة.

وفي التفاصيل، أقام رجل دعوى قضائية ضد المتهمين، مطالباً بإلزامهم بأن يؤدوا له 50 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، مع إلزامهم بالرسوم والمصروفات وأتعاب المحاماة، مشيراً إلى قيامهم بإلقاء حجارة على باب منزله وإتلافه.

وفي المقابل، طلب المدعى عليهم رفض الدعوى، لعدم الثبوت، وعدم بيان الضرر المطلوب الحكم بالتعويض عنه.

وأوضحت المحكمة أن الثابت من الحكم الجزائي خطأ المدعى عليهم، الذي ترتبت عليه أضرار لحقت بالمدعي، إضافة إلى ما أصابه في شعوره من ألم، ما يستحق عنه التعويض.

وحكمت بإلزام المدعى عليهم بالتضامن بأن يؤدوا للمدعي مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزامهم برسوم ومصروفات الدعوى.