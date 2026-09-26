أروقة المحاكم

دانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً بتهمة استخدام من دون تصريح بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو بطاقة مدينة أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني أو أي من بياناتها أو معلوماتها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة، وقضت بمعاقبته بالحبس شهراً واحداً عما أسند إليه وبتغريمه المال محل الجريمة بمبلغ قدره 3500 درهم، وأمرت بإبعاده عن الدولة، ولم يطعن المتهم أو النيابة العامة على الحكم الابتدائي أمام محكمة الاستئناف.