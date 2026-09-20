لا تخلو ذاكرة النيابة العامة في دبي من قضايا متنوّعة، وبحسب زاوية «جريمة وعبرة» للتوعية التي تصدرها النيابة، روت قصة شاب يبلغ من العمر 36 عاماً ذاب عشقاً في البحر والصيد واعتاد الخروج مع أصدقائه في رحلات الصيد، مستفيداً من خبراتهم ومواردهم. وبمرور الوقت حاول الاستقلال بمشروع في مجال بيع قوارب الصيد ومعداتها ومحركاتها، لكنه صُدم بتكاليفه، فلجأ إلى طريق آخر، إذ أنشأ حساباً على «إنستغرام»، ونشر صوراً لقوارب ومحركات وأدوات صيد، وبدأ يستدرج المهتمين بعروض ومنتجات وهمية.

ووقع أحد الأشخاص من دولة مجاورة في شباكه، وأبدى رغبته في شراء محرك قيمته 60 ألف درهم، واتفق الطرفان على دفع 30 ألفاً مقدماً، ثم أقنعه المتهم بتحويل 30 ألفاً أخرى، قبل أن يماطله ويقطع التواصل معه.

وأبلغ المجني عليه الجهات الأمنية، التي ألقت القبض على المتهم وأحالته إلى النيابة العامة، التي أسندت إليه جنحة الاحتيال باستخدام تقنية المعلومات.

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