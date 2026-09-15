«قضاء أبوظبي»: 79% نمواً في قضايا اليوم الواحد خلال 6 أشهر  

عززت دائرة القضاء في أبوظبي كفاءة منظومة التقاضي خلال النصف الأول من عام 2026، محققة نمواً بنسبة 79% في عدد القضايا الجزائية التي أُحيلت وصدر الحكم فيها في اليوم ذاته مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بما يعكس نجاح جهودها في تسريع الإجراءات، وتطوير منظومتها وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.

وأظهر تقرير مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام الجاري، تحقيق تطور نوعي في مؤشرات الفصل بالدعاوى، حيث نظرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية 11 ألفاً و305 دعاوى، محققة نسبة إنجاز بلغت 99%، فيما نظرت محكمة أبوظبي التجارية 9176 دعوى بنسبة إنجاز بلغت 98%، ومحكمة أبوظبي العمالية 1958 دعوى وبنسبة إنجاز 97%، ما يُجسّد كفاءة منظومة إدارة الدعاوى، وتكامل الإجراءات القضائية، وقدرتها على مواكبة أعلى معايير الجودة المؤسسية.

وفي إطار تعزيز سرعة التصرف في القضايا الجزائية، أصدرت النيابة العامة خلال تلك الفترة 4014 أمراً جزائياً، ضمن منظومة عمل تستهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة الأداء، مع الحفاظ على الجودة والدقة.

وعلى صعيد التوزيع الجغرافي، سجلت محاكم أبوظبي نسبة إنجاز بلغت 98%، فيما بلغت النسبة 98% في محاكم العين، و99% في محاكم منطقة الظفرة.