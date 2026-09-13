أروقة المحاكم

قضت محكمة الجنح في دبي، غيابياً، بحبس متهم شهرين مع تغريمه وإبعاده عن الدولة، بعد إدانته بتبديد أموال إضراراً بأصحاب الحق عليها، في واقعة خيانة أمانة. وأفادت تفاصيل الحكم بأن المتهم دين باختلاس مبلغ مالي من محل عمله، فبادر صاحب المال بالإبلاغ عنه، وتضمن الحكم احتساب مدة التوقيف التي قضاها المتهم على ذمة القضية. من جهته، عارض المتهم الحكم الغيابي، وقبلت المحكمة معارضته، وانتهت الدعوى بالتصالح بعد المعارضة.

mfouda@ey.ae