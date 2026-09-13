أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً ببراءة متهم من تهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة ومؤثرين عقليين، بعدما خلصت إلى تأييد ما انتهت إليه محكمة الجنح من عدم الاطمئنان إلى الأدلة المقدمة ضده، ومن بينها اعتراف متهم آخر بأنه حصل على المواد المخدرة من المتهم دون مقابل.

وتعود تفاصيل القضية إلى اعتراف أحد المتهمين بتعاطي المواد المخدرة بالتهمة الموجهة إليه، وذلك في محضر استدلال الشرطة، حيث أفاد بأنه حصل على المواد المخدرة من صديق له دون مقابل.

وبناءً على هذه الإفادة، تم القبض على الصديق الذي أشير إليه في أقوال المتهم، ووجهت إليه النيابة العامة تهمة تسهيل تعاطي مادة مخدرة ومؤثرين عقليين، وأحالته إلى محكمة الجنح في دبي لمحاكمته عن الاتهام المسند إليه.

ونظرت محكمة الجنح القضية، واطلعت على ما قدم فيها من أدلة وأقوال، قبل أن تنتهي إلى القضاء ببراءة المتهم من التهمة الموجهة إليه، لعدم اطمئنانها إلى الأدلة المطروحة في الدعوى وكفايتها لإسناد الجريمة إليه.

ولم ترتضِ النيابة العامة هذا الحكم، فطعنت عليه أمام محكمة الاستئناف، التي أيدت الحكم الابتدائي.

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