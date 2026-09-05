أروقة المحاكم

نجا شخص من جنسية دولة آسيوية من حكم بالحبس والإبعاد من الدولة، بعد أن عفا عنه المجني عليه في جريمة إتلاف وهدم مال مملوك للغير وتصالحا.

القصة بدأت حين تورط المتهم في جريمة إتلاف أو هدم مال مملوك للغير، وأحالته النيابة العامة إلى محكمة الجنح بعد اكتمال أركان القضية، وتم نظر الدعوى غيابياً والقضاء بإدانته ومعاقبته بالحبس شهراً والإبعاد عن الدولة.

من جهته، عارض المتهم على الحكم أمام المحكمة ذاتها، بعد أن توصل إلى التصالح مع المجني عليه، فقضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجزائية - للتصالح.