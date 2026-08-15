هل يحق لموظف في شركة خاصة الحصول على إجازة بدون راتب بعد استنفاد إجازته السنوية، وما الأثر المترتب على ذلك؟ «م.أ» دبي

يجوز للعامل الحصول على إجازة بدون أجر، شريطة موافقة صاحب العمل، ولا تُحتسب هذه الإجازة ضمن مدة الاشتراك في نظام التقاعد وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

ولا يستحق العامل أجراً عن مدة الغياب إذا لم يعد إلى عمله مباشرة بعد انتهاء إجازته دون سبب مشروع.

أما إذا رغب أحد طرفي عقد العمل في إنهاء العقد أثناء وجود العامل في إجازته، فإن مدة الإنذار المتفق عليها لا تبدأ إلا من اليوم التالي للموعد المحدد لعودة العامل من الإجازة، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

وفيما يتعلق بالإجازة السنوية، فلا يجوز لصاحب العمل حرمان العامل من الاستفادة منها لأكثر من سنتين، إلا إذا طلب العامل بنفسه ترحيلها أو الحصول على بدل نقدي عنها، وفق اللوائح التنظيمية المعمول بها في المنشأة.

كما يستحق العامل، عند انتهاء علاقة العمل قبل استخدام رصيد إجازاته السنوية، مقابلاً نقدياً عن الأيام المستحقة التي لم يحصل عليها، ويشمل ذلك أيضاً أجزاء السنة التي قضاها في العمل، ويُحتسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس