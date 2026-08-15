موظفة شابة أثبتت كفاءتها سريعاً، ونالت تكريماً وترقية وضعتها في مواجهة تحدٍّ جديد، بعدما عملت تحت إدارة مسؤولة عُرفت بخبرتها الطويلة في الشؤون المالية، وشخصيتها الصارمة.

لكنها واصلت اجتهادها حتى أصبحت محط تقدير داخل المؤسسة، وتجاوزت إنجازاتها حدود إدارتها، لتنهال عليها عروض العمل من جهات أخرى.

وأملت مديرتها أن تغادر قريباً، لكن تمسك الإدارة العليا بها بدد آمالها، فتحولت المنافسة إلى غيرة.

واستغلت المديرة خبرتها في تلفيق اتهام لموظفتها بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من ميزانية الدائرة.

لكن التحقيق، حسبما ورد في زاوية «جريمة وعبرة» التي تصدرها النيابة العامة في دبي، كشف أن الاتهام لم يكن سوى مكيدة بدافع الخوف من فقدان المكانة الوظيفية.

وتبقى العبرة من هذه القصة أن النجاح لا يُواجه بالمؤامرات والمكائد وسوء التدبير، بل بالمنافسة الشريفة والنزاهة والعمل على التطوير.