أدانت محكمة الجنح في دبي شخصاً من جنسية دولة عربية بتهمة الاستيلاء على مال الغير بطريقة احتيالية، وذلك بعد أن اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي تؤكد ارتكابه الجريمة محل الاتهام، وعاقبته بالحبس لمدة شهر عمّا أُسند إليه، ومُصادرة الأجهزة والشرائح ووحدات التخزين المضبوطة، وتغريمه مبلغ 11 ألفاً و918 درهماً، وإبعاده عن الدولة. من جهته، طعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي لاتزال تنظر الطعن المقدم من جانبه والقضية مؤجلة للحكم.