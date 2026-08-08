لم يتوقع أن تبدأ رحلته في الصباح الباكر بهذه النهاية، حين طرقت قوة من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات باب منزله في دبي بعد معلومات وتحريات أكدت أنه لايزال يتعاطى مواد مخدرة، ويحتفظ بكميات منها.

وبعد الحصول على إذن من النيابة العامة، بدأت عملية التفتيش التي لم تسفر عن شيء داخل المنزل، لكن المفاجأة كانت في سيارته، إذ عثر رجال الضبط داخلها على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها للتعاطي.

وأقرّ المتهم بأن المضبوطات تخصه، وأنه كان يحتفظ بها بقصد التعاطي، كما اعترف بتعاطي بعض المواد قبل أيام من ضبطه، وهو اعتراف عززته التقارير الفنية الصادرة عن المختبر الجنائي.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بحيازة مواد مخدرة ومؤثرات عقلية بقصد التعاطي، وتعاطي مؤثرات عقلية في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، بعد أن رأت أن الأدلة والاعترافات جاءت كافية لإثبات الجريمة، لكنها استعملت الرأفة معه وعاقبته بالغرامة.