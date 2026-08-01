لا تخلو ذاكرة النيابة العامة في دبي من قضايا غريبة، من بينها واقعة بدأت حين تلقت امرأة عربية رسالة عبر البريد الإلكتروني، من شخص غريب، ادعى فيها أن لديه القدرة على فك السحر.

وحينما تجاهلت الرسالة، تلقت منه رسالة أخرى تضمنت معلومات صحيحة عن عائلتها، وعنها شخصياً، كأنه يعرفها معرفة وثيقة، وأوهمها المرسل بأنها واقعة في ورطة كبيرة، وأنه يريد مساعدتها دون مقابل، مضيفاً أنه سيزور دبي قريباً.

وبعد أقل من شهر تواصل معها مجدداً، وأخبرها بأنه موجود في دبي، وطلب منها النزول لفحص سيارتها، فوجدت مكان تعبئة البنزين مفتوحاً، ومسّاحة المطر الأمامية مرفوعة.

ولم تتردد عندها في إبلاغ الشرطة، التي أعدت كميناً للمتهم وقبضت عليه، وكانت الصدمة حين اكتشفت الزوجة أن الشيطان يسكن بيتها، إذ أفاد المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة بأن زوجها هو من حرضه على ذلك، حتى يستولي على مالها، فقُبض على الأخير الذي اعترف بجريمته، وأحيلا إلى المحكمة.