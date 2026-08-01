توفي زوجي أثناء فترة حملي، وأود أن أعرف هل يحق لجنيني الحصول على نصيبه من الميراث بعد ولادته؟ كما أود الاستفسار عن حالة أخرى، وهي إذا توفي شخص في حادث سير وكان ابنه معه في السيارة وتوفي بعده، فهل يرثه أم لا؟

«ن.ع»

يشترط لاستحقاق الميراث توافر شرطين أساسيين، الأول: وفاة المورث حقيقة أو حكماً، والثاني: أن يكون الوارث حياً، حقيقة أو تقديراً، وقت وفاة المورث.

ويقصد بالحياة الحقيقية أن يكون الوارث ثابت الحياة عند وفاة مورثه، أما الحياة التقديرية فتتمثل في الحمل المستكن في بطن أمه، إذ يُعد من الورثة متى ولد حياً، فيستحق نصيبه من التركة.

وبناءً على ذلك، فإن الجنين الذي كان في بطن أمه وقت وفاة والده يثبت له حق الإرث إذا ولد حياً.

ولذلك يحفظ له من التركة أوفر النصيبين المحتملين، سواء باعتباره ذكراً أو أنثى، وذلك استناداً إلى تقرير طبي معتمد يحدد عدد الأجنة، بينما يوزع على بقية الورثة أقل النصيبين إلى حين الولادة.

وبعد ولادة الجنين ومعرفة حالته، سواء ولد حياً أو ميتاً، وجنسه وعدده، يعاد توزيع بقية التركة وفق الأنصبة الشرعية.

أما إذا توفي شخص وابنه في حادث واحد، ولم يمكن إثبات أيهما توفي أولاً، فلا يرث أحدهما الآخر، لأن شرط ثبوت حياة الوارث وقت وفاة المورث لا يكون متحققاً. ولهذا لا توارث بين من يتوفون في حادث واحد أو في وقائع متقاربة يستحيل معها معرفة السابق وفاةً من اللاحق، وهو الحكم الذي استقر عليه القانون.

يقدمها: المحامي بدر عبدالله خميس