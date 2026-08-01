أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنح في دبي شخصاً آسيوياً بالحبس لمدة شهر واحد، بعد إدانته بتهمة تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، وأمرت بمنعه من تحويل أو إيداع أية أموال للغير بذاته أو بواسطة الغير، إلا بناء على إذن من مصرف الإمارات المركزي، بالتنسيق مع وزارة الداخلية. ويستمر المنع لمدة سنتين بعد انتهاء تنفيذ العقوبة، ومصادرة المضبوطات، وإبعاده عن الدولة. وطعن المتهم على الحكم أمام محكمة الاستئناف، لكن المحكمة قضت حضورياً بعدم قبول نظر الاستئناف، لعدم سداد قيمة التأمين.