صدم وإصابة بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه

أدانت محكمة السير في دبي سائقاً آسيوياً وعاقبته بغرامة قدرها 2000 درهم، بعد تسببه في إصابة شخص وإتلاف مركبتين، إثر دخوله الطريق دون التأكد من خلوه من المركبات.

وكان المتهم يقود مركبته في نطاق اختصاص مركز شرطة بر دبي، قبل أن يدخل الطريق من دون التأكد من خلوه، ودون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، ما أدى إلى اصطدامه بمركبة أخرى يقودها شخص من الجنسية ذاتها.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد المركبة الأخرى بإصابات جسدية، وفق التقرير الطبي المرفق بالأوراق، كما لحقت أضرار مادية بالمركبتين.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة السير، وأسندت إليه تهمتَي التسبب خطأً في إصابة شخص نتيجة القيادة بإهمال وعدم الانتباه، وإتلاف مال مملوك للغير، طالبة معاقبته وفق أحكام قانون تنظيم السير والمرور وقانون الجرائم والعقوبات.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أن مسؤولية المتهم ثبتت من خلال محضر الشرطة وتقرير الحادث المروري والرسم التخطيطي لموقع التصادم، والتقرير الطبي الخاص بالمجني عليه، فضلاً عن شهادة مخطط الحادث، التي انتهت جميعها إلى أن سبب الحادث يعود إلى دخول المتهم الطريق من دون التأكد من خلوه، وهو ما أدى إلى وقوع التصادم.

كما أشارت المحكمة إلى أن المتهم اعترف أمامها بالتهمة المسندة إليه، وهو ما عزّز الأدلة المطروحة في الدعوى، وأكد ثبوت الخطأ من جانبه.

وأوضحت أن الجريمتين ارتبطتا بواقعة واحدة، ما يوجب تطبيق العقوبة المقررة للجريمة الأشد، وفقاً لأحكام قانون الجرائم والعقوبات، مع مراعاة الظروف التي قدرت المحكمة توافرها في الدعوى.

وبناء عليه، قضت حضورياً بتغريم المتهم 2000 درهم عن التهمتين للارتباط، مع الإفراج عنه بعد سداد الغرامة.