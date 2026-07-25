لا تخلو ذاكرة النيابة العامة والمحاكم في دبي من قضايا وقصص غريبة، من بينها واقعة حققت فيها النيابة العامة بدبي لعملية احتيال استهدفت أحد محال بيع الزهور، لكن بطريقة مبتكرة.

رصد المتهم في الواقعة هدفه عبر «إنستغرام» حين تصفّح حساب المحل، وتواصل مع موظفة هناك عبر تطبيق «واتس أب» وأبدى رغبته في توصيل باقة من الزهور إلى عنوان محدد، لكن أرفق ذلك بطلب غير مألوف وهو وضع مغلف يحوي مبلغاً مالياً يزيد على 2000 درهم.

مالكة المتجر تصرفت بحذر وطلبت منه تحويل قيمة الأزهار والمبلغ المطلوب إرفاقه بالباقة عبر الحساب البنكي للمتجر، فبادر الزبون بفعل ذلك، وأرسل إليها إيصالاً يفيد بتحويل المبلغ المطلوب، وطلب منها وضع الباقة أمام إحدى الفلل في منطقة سكنية من دون رن جرس الباب.

في اليوم التالي، تلقى المحل اتصالاً من مالك الفيلا يفيد بعثورهم على باقة ورود أمام منزلهم وهل هناك خطأ في العنوان، فأخبرته بأن العنوان صحيح وهناك مبلغ مالي في الباقة، لكن صُدمت حين أخبرها بالعثور على الزهور فقط، لتدرك أنها تعرضت لعملية احتيال، وأن صورة إيصال التحويل مزورة، فأبلغت الشرطة التي أعدت كميناً وضبطت المحتال وعوقب بالحبس والغرامة.