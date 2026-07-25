عاقبت محكمة الجنح في دبي امرأة آسيوية بغرامة قدرها 2000 درهم، وألزمتها بالالتحاق بأحد المراكز المتخصصة للخضوع لدورة تأهيل ضد العنف، بعد إدانتها بارتكاب تهمة استخدام العنف ضد أحد أفراد الأسرة، وإساءة معاملتهم من دون مسوغ مقبول، وهي التهمة التي قامت النيابة العامة في دبي بتغيير وصفها بعدما وردت المتهمة إليها بتهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير المفضي إلى المرض أو العجز عن الأعمال الشخصية مدة تقل عن 20 يوماً.