لا تخلو ذاكرة محاكم دبي من قضايا غريبة، من بينها وقائع سرقات من داخل سيارات، نُفّذت بنمط متكرر. وتبين لاحقاً أن مرتكبيها كانا يتجولان في سيارة من طراز «بي إم دبليو»، ويحددان هدفهما في المواقف العامة، ثم يكسران زجاج السيارة، ويسرقان ما بداخلها.

وقد وقعا في قبضة شرطة دبي حين لم يمهلا نفسيهما للتفكير، وقررا استخدام بطاقة ائتمانية، كانت موجودة في محفظة أحد الضحايا، فحددت هوياتهما.

وقال أحد المجني عليهم إنه أوقف سيارته في موقف عام، وفي اليوم التالي فوجئ بكسر زجاجها، وسرقة مبلغ مالي تركه فيها، إضافة إلى بطاقة مواقف.

وذكر آخر أنه أوقف سيارته في الموقف ذاته، وصُدم لاحقاً بكسر زجاجها، وسرقة محفظة نقوده التي كانت تحتوي على أربع بطاقات ائتمانية ومبلغ نقدي.

ولم ينتظر المتهمان طويلاً، فاستخدم أحدهما بطاقة مسروقة في شراء 10 ألعاب إلكترونية (بلاي ستيشن)، وقُبض على الآخر أثناء محاولته سحب مبلغ مالي من ماكينة الصراف الآلي باستخدام بطاقة أخرى، وعوقبا بالحبس والغرامة.