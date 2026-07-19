أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجنح في دبي موظفاً خليجياً، يبلغ 29 عاماً، بعد ثبوت استيراده مادة مخدرة من الخارج، عبارة عن نوع من المخدرات يحتوي على المادة المؤثرة الموجودة في نبات القنب «الحشيش». وعُثر في حوزته على كمية أخرى من المخدرات الاصطناعية.

وقد وجهت إليه النيابة العامة تهمتي استيراد مادة مخدرة وحيازة مؤثرات عقلية وجنحة التعاطي، وقضت المحكمة بمعاقبته بالغرامة في ظل عدم وجود سوابق له، ومن المقرر إخضاعه لفحص دوري.