حبس متهمَين بتزويد مركبة بأنظمة طوارئ من دون ترخيص وقيادتها  

أصدرت محكمة أبوظبي الجزائية حكماً بإدانة شخصين بتهمة الإخلال بالنظام في الطريق العام، إثر إقدام أحدهما على قيادة مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ، بينما اشترك الآخر في تركيب جهاز أنظمة الطوارئ، من دون أن يكون مصرحاً له قانوناً باستخدامها، وقضت بمعاقبتهما بالحبس مدة ستة أشهر، وتغريم أحدهما 100 ألف درهم، ومصادرة المركبة المستخدمة في الواقعة.

وتفصيلاً، قضت المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالحبس ستة أشهر ومصادرة المركبة، بعد إدانته بتهمة الإخلال بالنظام العام، بأن قاد مركبة مجهزة بأضواء تحذيرية خاصة بمركبات الطوارئ في الطريق العام، دون أن يكون مصرحاً له قانوناً باستخدامها.

كما أدانت المتهم الثاني، وهو مدير شركة متخصصة في تجارة الأنظمة الأمنية، بعد ثبوت تزويده مركبة المتهم الأول بجهاز أنظمة الطوارئ، دون أن يكون مصرحاً له بذلك، وقضت بمعاقبته بالحبس ستة أشهر وغرامة 100 ألف درهم، ومصادرة محتويات الشركة المتعلقة بالبضاعة المبيعة للمتهم الأول.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى رصد إحدى المركبات أثناء سيرها في الطريق العام وهي مجهزة بأضواء تحذيرية مخصصة حصراً لمركبات الطوارئ. وبناء على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها، حيث تبين عدم حصوله على أي تصريح قانوني يتيح له استخدام تلك التجهيزات المخصصة.

وأسفرت التحريات عن التوصل إلى المنشأة التجارية التي قامت بتزويد وتركيب تلك الأنظمة الأمنية والتحذيرية على المركبة الخاصة بالمتهم الأول، وبناء عليه تم ضبط المدير المسؤول عن المنشأة، وإحالة الطرفين إلى النيابة العامة في أبوظبي التي تولت التحقيق في الواقعة، ووجهت إليهما تهمة ارتكاب فعل من شأنه الإخلال بالنظام العام، ومن ثم إحالتهما إلى المحكمة المختصة.

وأهابت دائرة القضاء في أبوظبي بأفراد المجتمع الالتزام التام بالضوابط القانونية، بما يجسد المسؤولية المجتمعية ويسهم في تعزيز السلامة العامة، في ظل منظومة رقابية رقمية متكاملة تدعم الجهود الرامية إلى الحد من الممارسات المخالفة، في حين حذرت أصحاب المنشآت والشركات التجارية من بيع أو تزويد أو تركيب أجهزة الإضاءة التحذيرية أو الإشارات الصوتية المخصصة لمركبات الطوارئ على المركبات الخاصة، تجنّباً للتعرض للمساءلة القانونية.

• بناء على التقرير الأمني وفحص الأنظمة الرقابية الذكية وكاميرات المتابعة والتحكم، تم تحديد المركبة المخالفة وضبط قائدها.