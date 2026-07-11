لا تخلو ذاكرة محاكم دبي من قصص إنسانية تسبب خطأ فيها إلى تغيير كلي في مسار حياة صاحبه، من بينها قصة شابة آسيوية ارتبطت عاطفياً بشاب يعيش في النصف الآخر من العالم، إذ وعدها بالزواج وحرّضها على اختلاس 124 ألفاً و642 درهماً من حصيلة بيع الوقود في محطة بترول تعمل فيها.

واعترفت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة بأنها استغلت مسؤوليتها عن حفظ الإيرادات ومفتاح خزنة المحطة، واستولت على الأموال على مدار ثلاثة أيام، مؤكدة أنها لم تكن تعاني أي ضائقة مالية، لكنها أرسلت المبالغ على دفعات إلى خطيبها الذي يعيش في إحدى دول أميركا الشمالية، بعدما أخبرها بأنه يواجه أزمة مالية.

وأقرّت بأنها اختلست في البداية 15 ألف درهم، ثم 76 ألفاً و500 درهم، قبل أن تستولي على 20 ألف درهم، فيما أظهرت مراجعة الحسابات أن إجمالي العجز بلغ 124 ألفاً و642 درهماً.

وقالت إنها عادت إلى عملها بشكل طبيعي بعد آخر واقعة، لكنها فوجئت بمديرها يحقق معها بشأن اختفاء الأموال، فاعترفت بما فعلته، وطلبت مهلة لإعادة المبالغ، وحرّرت إقراراً بذلك، قبل أن يتم إبلاغ الشرطة وإحالتها إلى القضاء، لتنتهي ثقتها بخطيبها إلى تهمة جنائية تهدد مستقبلها.