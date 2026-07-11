أروقة المحاكم

أدانت محكمة الجنح في دبي امرأة من جنسية دولة عربية بتهمة التسبب خطأ في وفاة إنسان، وذلك لارتكابها حادثاً مرورياً نتيجة إهمالهما وعدم انتباهها، ما أدى إلى دهسها شخصاً آخر، وأقرّت المتهمة بارتكاب التهمة المسندة إليها، فضلاً عن اكتمال الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وكونت عقيدتها بموجبها.

وقضت المحكمة بإلزامها بسداد مبلغ 5000 درهم عما أسند إليها، مع إلزامها بأن تؤدي للورثة الشرعيين للمتوفى مبلغ 200 ألف درهم كدية شرعية.