سرعان ما تحول خلاف بين عدد من الشبان إلى مشاجرة أسفرت عن إصابة شقيقين بإصابات بسيطة، احتاجت إلى علاج لفترة قصيرة، قبل أن تتدخل الجهات المختصة وتباشر التحقيق في الواقعة. وأحالت النيابة العامة ثلاثة متهمين إلى المحكمة، بعد أن نسبت إليهم الاشتراك في الاعتداء على المجني عليهما ضمن مجموعة، مطالبة بتطبيق مواد قانون الجرائم والعقوبات. وخلال نظر القضية، قضت المحكمة غيابياً بحبس كل متهم لمدة شهر وتغريمه 2000 درهم، إلا أن أحد المحكوم عليهم بادر إلى الطعن على الحكم بطريق المعارضة بعد إعلانه به، أملاً في تغيير النتيجة.

وأمام المحكمة، أنكر المتهم ما نسب إليه، لكن أكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم الغيابي بني على أسباب صحيحة ومستندات وأدلة اطمأنت إليها، وأن المعارض لم يأت بما يبرر إعادة النظر في تلك النتيجة، وانتهت إلى تأييد الحكم الغيابي بحبس المتهم شهراً وتغريمه 2000 درهم.