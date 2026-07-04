أروقة المحاكم

انقضت دعوى أقامها رب عمل ضد أحد الموظفين بالتصالح بعد معارضة من قبل الأخير على حكم غيابي بإدانته بتهمة تبديد الأموال إضراراً بأصحاب الحق «خيانة الأمانة»، ومعاقبته بالحبس لمدة شهرين عما أسند إليه، وتغريمه 77 ألف درهم قيمة المبلغ المالي المختلس محل الجريمة وإبعاده عن الدولة.

وتوصل الطرفان بعد صدور الحكم الغيابي إلى تسوية، والتزم الموظف المدان برد المال إلى صاحبه، فتنازل الأخير، وتقدما إلى المحكمة بتفاصيل الاتفاق، فانقضت الدعوى بالصلح.