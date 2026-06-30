شاب يوثّق بهاتفه اعتداء فتاة عليه بالسبّ

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية بإلزام فتاة بدفع 20 ألف درهم تعويضاً لشاب سبّته بألفاظ تخدش شرفه واعتباره، وكانت المحكمة الجزائية قد أدانتها وغرمتها مبلغ 10 آلاف درهم عن الواقعة نفسها.

وفي التفاصيل، أقام شاب دعوى قضائية ضد فتاة طالب فيها بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 51 ألف درهم تعويضاً جابراً عن الأضرار الأدبية والمعنوية والمادية التي لحقت به نتيجة الفعل غير المشروع الثابت بالحكم الجزائي، وإلزامها بالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام، مع إلزامها بالرسوم والمصاريف، ومقابل أتعاب المحاماة، مشيراً إلى أن المدعى عليها تعدت عليه بالسب بألفاظ تخدش شرفة واعتباره وأنه صوّر تلك الواقعة وأقام ضدها دعوى جزائية.

وحكمت المحكمة حضورياً بإدانتها وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وقد أصبح الحكم نهائياً، فيما حضرت الفتاة المدعى عليها بشخصها وطلبت أجلاً للاطلاع والجواب إلا أنها بعد إمهالها أجلاً لم تحضر في الجلسة اللاحقة، ولم يتبين تقديمها أي مذكرات.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي إدانة (المتهمة) المدعى عليها وتغريمها مبلغ 10 آلاف درهم، وأن الحكم أصبح نهائياً، ومن ثم يكون ركن الخطأ قد توافر من قبل المدعى عليها وثبت ثبوتاً قطعياً بحقها، وكان البيّن أن هذا الخطأ هو السبب في حصول أضرار للمدعي يستحق عنها التعويض.

وعن طلب إلزام المدعى عليها بالفائدة القانونية أشارت المحكمة إلى أنها لا ترى موجِباً لذلك ومن ثم تقضي برفضه، وحكمت المحكمة بإلزام الفتاة المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغ 20 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية التي لحقت به، وإلزام المدعى عليها برسوم ومصروفات الدعوى، ورفض ماعدا ذلك من طلبات.