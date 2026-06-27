أروقة المحاكم

عاقبت محكمة الجنح في دبي رجلاً من جنسية دولة عربية بالحبس لمدة شهر واحد عما أسند إليه، وتغريمه مبلغ 3500 درهم قيمة الأموال التي استولى عليه، وضبط هاتفه النقال، وإبعاده عن الدولة بعد إدانته بتهمة استخدام بطاقة ائتمانية أو إلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الدفع الإلكتروني، أو أي من بياناتها أو معلوماتها بقصد الحصول لنفسه أو لغيره على أموال أو أملاك الغير أو الاستفادة من الخدمات المتاحة، وذلك دون تصريح من مالكها.