آسيوي يصدم دراجة نارية بسبب دخول الطريق دون التأكد من خلوه

أدانت محكمة السير في دبي سائقاً آسيوياً تسبب في إصابة قائد دراجة نارية بعد دخوله الطريق دون التأكد من خلوه، وقضت بتغريمه 3000 درهم، مع وقف رخصة قيادته ثلاثة أشهر، بعد أن ثبتت مسؤوليته عن الحادث رغم إنكاره ارتكاب أي خطأ.

وتعود تفاصيل القضية إلى حادث مروري وقع في منطقة دبي هاربور، حين حاول المتهم دخول أحد الطرق بسيارته، لكنه لم يتأكد من خلو المسرب المخصص لحركة السير، ليفاجأ بدراجة نارية كانت تسير في مسارها، وينتهي الأمر بحادث أسفر عن إصابة قائد الدراجة بإصابات متوسطة. وأفاد قائد الدراجة النارية بأنه كان يسير بصورة طبيعية في مساره عندما فوجئ بالمركبة تنحرف أمامه بصورة مفاجئة، فحاول تفادي الاصطدام باستخدام المكابح، لكنه فقد السيطرة على الدراجة وسقط أرضاً، قبل أن ترتطم الدراجة بالمركبة، ما أدى إلى إصابته بكسر في الكتف اليسرى، ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من جهته، أنكر المتهم ارتكاب أي خطأ خلال تحقيقات النيابة العامة، وأمام المحكمة التي لم تأخذ بدفاعه بعد أن اطمأنت إلى الأدلة الفنية التي قدمتها النيابة العامة.

واستندت المحكمة في حيثياتها إلى مخطط الحادث الذي أعده رجل الشرطة المختص، والذي أثبت أن سبب الحادث يعود إلى دخول المتهم الطريق دون التأكد من خلوه، كما عزّزت ذلك بأقوال المجني عليه والتقرير الطبي الذي أثبت الإصابات الناتجة عن الواقعة. وأكدت أن إنكار المتهم لا يكفي لدحض الأدلة الفنية الثابتة بالأوراق، خصوصاً أن التقرير المروري حدد بصورة قاطعة سبب الحادث، وانتهى إلى أن الخطأ المروري وقع نتيجة عدم الانتباه وعدم اتخاذ الحيطة والحذر قبل دخول الطريق.

وانتهت المحكمة إلى إدانة المتهم بجريمتي التسبب خطأ في إصابة شخص، وإتلاف مال مملوك للغير، واعتبرتهما جريمة واحدة لارتباطهما بالفعل ذاته، وقضت بتغريمه 3000 درهم، مع وقف رخصة قيادته لمدة ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً.