شق طريقه بين السيارات في أحد المواقف، وكسر الزجاج الخلفي لسيارة وسرق محفظة بداخلها 1200 درهم أنفقها على احتياجاته الشخصية، إضافة إلى بطاقة بنكية وبطاقة هوية ووثائق أخرى.

وتعود التفاصيل إلى بلاغ تلقته شرطة دبي من شخص أفاد بأنه فوجئ بكسر الزجاج الخلفي لسيارة يستخدمها، قبل أن يكتشف اختفاء محفظته لتبدأ التحريات التي انتهت بتحديد هوية المتهم وضبطه. وخلال التحقيقات، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وإنفاق المبلغ المالي على احتياجاته.

واعتمدت المحكمة في حيثياتها على أقوال المجني عليه ومالك المركبة، اللذين أكدا الواقعة، واعتراف المتهم الذي جاء مفصلاً ومتوافقاً مع الوقائع الثابتة بالأوراق، معتبرة أن هذا الاعتراف جاء صريحاً وخالياً من أي شائبة، وتساند مع بقية الأدلة الفنية وأقوال الشهود. وانتهت إلى إدانة المتهم بجريمتي السرقة ليلاً والإتلاف العمدي، واعتبرتهما جريمة واحدة لارتباطهما بالفعل الإجرامي ذاته، مع أخذه بقسط من الرأفة عند تقدير العقوبة وفقاً لظروف الدعوى وملابساتها.