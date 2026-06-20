تورّطت امرأة في علاقة عاطفية مع رجل ظنت أنه من سيخلصها من حزنها ومشكلاتها الزوجية، ومع مرور الوقت، أصبحت حياتها الأسرية أكثر اضطراباً، وبدأت تقارن بينه وبين زوجها حتى كادت تهدم أسرتها، أمّا الرجل، فقد تعلق بها إلى حد التملك، ورأى أن زوجها العقبة الوحيدة أمام ارتباطهما.

وبعد أكثر من ثمانية أشهر من العلاقة، قرّرت المرأة التراجع ومحاولة إصلاح حياتها الزوجية، بعدما أدركت أن الخلافات الأسرية لا تعني بالضرورة نهاية الزواج، لكن قرارها لم يرق للطرف الآخر، فتحوّلت مشاعره إلى تهديدات وانتقام، وأفادت المجني عليها أمام النيابة العامة بأنه هددها بنشر صور ومقاطع خاصة إذا لم تعد إليه، ثم أرسل صوراً غير محتشمة لها إلى زوجها وشقيقتها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وأحالت النيابة العامة المتهم إلى محكمة الجنايات بتهم التهديد المصحوب بطلب، والسرقة، ونشر مواد مخلة بالآداب عبر شبكة معلوماتية، في قضية تحوّلت فيها علاقة عاطفية إلى ابتزاز وجريمة.